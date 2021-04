Brielle Biermann (24) ist in großer Trauer. Die Tochter von Kim Zolciak-Biermann (42) gibt auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Dabei gibt es kaum einen Tag, an dem sie nicht von sich hören lässt. Doch nun meldete sich der "Don't Be Tardy"-Star nach rund zwei Wochen Netz-Pause mit einer traurigen Nachricht bei seinen Followern zurück. Ihr guter Freund Ethan kam mit 28 Jahren bei einem Unfall mit Fahrerflucht ums Leben – im Netz widmete Brielle ihm liebevolle Worte.

Auf Instagram teilte die TV-Bekanntheit mehrere Fotos ihres verstorbenen Kumpels. "Ethan.... Ich kann nicht glauben, dass ich das überhaupt schreibe", begann sie ihren Post. Ethan sei ihr Glück, ihre Freude, ihr Licht gewesen. "Du bist mein bester Freund. Mein Herz. Mein Ein und Alles", betonte Brielle. Der 28-Jährige sei die süßeste Seele gewesen, die sie kennenlernen durfte.

Die 24-Jährige erklärte, dass Ethan mit einer Mission geboren wurde: andere zum Lachen zu bringen. "Du warst auch verdammt gut darin. Es gab keinen Moment, in dem ich nicht mit dir gelacht habe", schrieb sie. "Wir haben das ganze Jahr kein einziges Wochenende getrennt voneinander verbracht. Wie soll ich denn jetzt ohne dich irgendwo hingehen?", teilte Brielle ihre Verzweiflung mit.

Reality-TV-Star Brielle Biermann

Brielle Biermann mit ihrem Kumpel Ethan

Brielle Biermann im Februar 2021

