Süß! Brielle Biermann und Billy Seidl haben sich verlobt

Sie könnte wohl kaum glücklicher sein! Lange hatte Brielle Biermann (27) versucht, ihre Liebe zu dem Sportler Billy Seidl aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Erst im April vergangenen Jahres bestätigte der Baseballstar, der in der Minor League für die Kannapolis Cannon Ballers spielt, seine Beziehung zu Brielle. Mit ihm scheint die schöne Brünette den Mann fürs Leben gefunden zu haben, denn: Brielle und Billy haben sich verlobt!

Die süßen Neuigkeiten verkündet die 27-Jährige jetzt auf ihrem Instagram-Account: So zeigen die Schnappschüsse, wie Billy vor seiner Liebsten auf die Knie geht und ihr die Frage alle Fragen stellt – und Brielle natürlich "Ja" sagt. "Für immer mit dir", schwärmt Brielle unter der niedlichen Bilderreihe.

Die Fans sind ganz aus dem Häuschen. "Ich weiß, dass du geduldig warst und dir Zeit genommen hast, und du verdienst es, mit deinem Menschen für immer zusammen zu sein! Glückwunsch an euch beide!", schreibt etwa ein Fan. Auch Brielles Schwester Ariana Biermann (22) lässt es nicht nehmen und kommentiert den niedlichen Beitrag: "Herzlichen Glückwunsch an meine Lieblingsmenschen! Ich liebe euch alle so sehr!" Die TV-Bekanntheit scheint mit dem zukünftigen Ehemann ihrer Schwester wohl mehr als zufrieden zu sein.

Instagram / briellebiermann Brielle Biermann im April 2023

Instagram / bseidl21 Brielle Biermann und Billy Seidl

Instagram / bseidl21 Brielle Biermann und Billy Seidl im April 2023

