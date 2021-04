Was für schöne Neuigkeiten aus Down Under! Eigentlich ist Grant Crapp sein Privatleben heilig, und entsprechend wenig teilt er mit der Öffentlichkeit. Umso überraschender ist, dass der ehemalige australische Love Island-Sieger, der nicht mehr mit seiner Finalistin zusammen ist, seine Fans Ende Dezember in sein süßes Geheimnis eingeweiht hatte. Er und seine Partnerin Lucy Cartwright erwarten ein Baby. Und mittlerweile ist ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt, wie Grant überglücklich preisgibt.

Dass er und seine Liebste eine Tochter willkommen heißen durften, verrät der einstige Kuppelshow-Star auf seiner Instagram-Seite. Zu einem Foto der frischgebackenen Mutter und der Kleinen schreibt er: "Lucy hat einen tollen Job gemacht, viel besser, als ich es jemals gekonnt hätte, und es war definitiv eine Erfahrung!" Damit aber nicht genug. Er plaudert auch erste Details aus. Sein Mädchen hört auf den Namen Charli Zoe Crapp und erblickte am 19. April um 13:29 Uhr das Licht der Welt.

Abschließend hält Grant fest, dass Frauen Erstaunliches leisten würden und er den größten Respekt vor jeder Schwangeren habe. Außerdem widmet er seiner Lucy liebevolle Zeilen: "Danke, dass du unsere Tochter auf die Welt gebracht hast. Du bist die beste Mutter und ich könnte nicht dankbarer sein, dich für immer in meinem Leben zu haben."

Instagram / grant_crapp Lucy Cartwright und ihre Tochter

Instagram / grant_crapp Grant Crapp im Juli 2020

Instagram / grant_crapp Grant Crapp und Lucy Cartwright im Dezember 2020

