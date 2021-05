Ein großer Tag für Prinzessin Charlotte (5) steht an! Die kleine Tochter von Herzogin Kate (39) und Prinz William (38) feiert am 2. Mai ihren sechsten Geburtstag. In der Regel teilen die Royals zu diesem Anlass stets einen kleinen Text inklusive Foto im Netz. Doch wie die Familie zuletzt erklärte, soll ein solches Posting dieses Jahr ausfallen. Eine brandneue Aufnahme von Charlotte wurde jetzt aber trotzdem veröffentlicht – geschossen von Mama Kate höchstpersönlich!

Sie strahlt cool in die Kamera, ihre Haare sind leicht zerzaust und ihre Pose lässiger denn je – The Sun liegt nun besagte Aufnahme von Charlotte vor. Laut dem UK-Magazin wurde das Foto von ihrer Mama an diesem Wochenende in Norfolk gemacht, die nicht selten die Familienporträts schießt. Für ihr neuestes Werk bekommt Kate eine Menge Lob von Fotograf Arthur Edwards: "Dieses Bild ist wirklich wunderschön. Charlotte sieht aus wie ihr Papa!"

Auf den Social-Media-Kanälen ihrer Eltern dürfte dieser besondere Schnappschuss der Sechsjährigen an ihrem Geburtstag wohl nicht erscheinen – ob er wohl etwas verspätet folgen wird? Immerhin soll William nur über das Wochenende pausieren wollen. Ein Nachtrag zum Ehrentag seines Töchterchens ist also nicht unwahrscheinlich.

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte in Victoria, 2016

Anzeige

Matt Porteous Die Weihnachtskarte der Cambridges 2020

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate mit Prinzessin Charlotte, Juli 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de