"Temperamentvoll": Prinzessin Charlotte kommt wohl nach Anne

Dass Prinzessin Charlotte (10) ein sehr selbstbewusstes Mädchen ist, zeigte die Tochter von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) schon häufiger. Aber die junge Royal soll richtiges Temperament besitzen – und damit eher ihrer Großtante Prinzessin Anne (74) ähneln. "Sie ist eine gute Seele, mit dem Ruf, temperamentvoll zu sein und ihre Brüder unter Kontrolle zu halten", erklärt der Royal-Experte Phil Dampier gegenüber Hello!. Dabei handelt es sich um Charaktereigenschaften, die man auch Anne zuschreiben kann. Sie gilt als eine der größten Stützen der britischen Königsfamilie und als sehr willensstark. Genau wie Charlotte war sie das einzige Mädchen unter mehreren Brüdern und musste wohl lernen, sich durchzusetzen.

Charlotte zeigt laut Phil aber auch viele Eigenschaften von Queen Elizabeth (✝96). "Winston Churchill (✝90) sagte einmal über Queen Elizabeth, er habe noch nie ein reiferes Kind gesehen, und Charlotte scheint diesen Charakterzug von ihrer Urgroßmutter geerbt zu haben, der sie unheimlich ähnlich sieht", findet der Kenner. Aber nicht nur die Reife soll die Zehnjährige von der verstorbenen Monarchin mitbekommen haben: "Ich habe gehört, dass Charlotte von der verstorbenen Königin auch die brillante Fähigkeit geerbt hat, prominente Persönlichkeiten zu imitieren." Offenbar teilt Charlotte auch den frechen Humor mit der Queen.

Als Vorbild soll das Mädchen aber besonders ihre Mutter Kate nehmen – und das nicht nur in Sachen Etikette, sondern auch in Bezug auf Fashion. Kate ist bekannt für ihren meist schlichten, aber eleganten Look. Bei Events sieht man das Mutter-Tochter-Duo mittlerweile oft in ähnlichen Kleidern und mit gleichen Frisuren. Laut dem Friseur Jack Miles sei das ein Zeichen für die enge Beziehung der beiden. "Das zeigt, wie nah sie sich stehen und wie sehr die Prinzessin ihre Mutter bewundert. Es hat etwas sehr Liebenswertes", erklärte er gegenüber GB News.

Getty Images Queen Elizabeth im Juni 2022

Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinzessin Kate im Juni 2024

