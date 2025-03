Diesen Snack lieben Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte

Prinzessin Kate (43) und ihre Tochter Prinzessin Charlotte (9) teilen sich offenbar die Vorliebe für einen besonders gesunden Snack. Während eines Besuchs im Great Ormond Street Hospital im Jahr 2018 gestand die Prinzessin von Wales einem jungen Patienten, dass sie seit ihrer Kindheit ein großer Fan von Oliven sei. Bei einem Besuch im LEYF Stockwell Gardens Nursery and Pre-school im Jahr 2020 erwähnte Kate schließlich, dass auch Charlotte die kleinen mediterranen Leckerbissen liebt.

Oliven gelten als wahres Superfood – kein Wunder also, dass die Steinfrüchte ein fester Bestandteil des royalen Speiseplans sind. Ernährungsexpertin Lucia Stansbie erklärte dem Magazin Hello!, dass Oliven oft unterschätzt würden: "Oliven sind ein fermentiertes Lebensmittel, das gut für die Darmgesundheit ist. Sie enthalten zudem Omega-3-Fettsäuren, die Entzündungen im Körper reduzieren können." Kate soll außerdem auf spezielle Obstsorten wie Papaya oder Goji-Beeren sowie frisches Gemüse bei der Ernährung ihrer Familie setzen.

Dass Prinzessin Kate auf eine ausgewogene Ernährung achtet, ist nicht neu. Die gesunde Lebensweise gibt nun nicht nur an ihre Tochter Charlotte weiter, sondern auch an ihre beiden Söhne George (11) und Louis (6). Laut Insidern soll jedoch insbesondere Charlotte ihrer Mutter bereits sehr ähnlich sein – nicht nur, was die Liebe zu Oliven betrifft, sondern auch in ihrem Temperament und ihrer wachsenden Begeisterung für die Traditionen der Royal Family.

Getty Images Prinzessin Kate besucht ein Kinderhospiz im Januar 2025 in Wales

Getty Images Prinzessin Charlotte, Juni 2023

