Zum 10. Geburtstag: Das erbte Prinzessin Charlotte von Mama

Kürzlich feierte Prinzessin Charlotte (10) ihren zehnten Geburtstag. Die Tochter von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) erhielt zu diesem Anlass ein ganz besonderes Geschenk: die berühmte Handtaschensammlung ihrer Mutter. Die Sammlung, deren Wert von Modeexpertin Amber Graafland laut The Sun derzeit auf etwa 294.100 Euro geschätzt wird, besteht aus mehr als 110 Taschen – darunter über 80 Clutches, 15 Henkeltaschen, Crossbodys, Shopper oder Rucksäcke – und gilt schon jetzt als legendär im britischen Königshaus. Von exklusiven Designerstücken wie Chanel, Jimmy Choo und Alexander McQueen (✝40) bis zu Klassikern britischer Marken wie Mulberry und Aspinal – in Kates Repertoire finden sich echte Schmuckstücke.

Die royale Mode-Ikone Kate ist nicht nur für ihre eleganten Outfits bekannt, sondern setzt diese bei öffentlichen Auftritten oft mit exquisiten Designer-Bags in Szene. Kate besitzt aber nicht nur Designertaschen, sondern kombiniert auch gern ausgefallenere Modelle oder bezahlbare Varianten von Marken, die man auch in typischen Einkaufsstraßen findet. Dennoch machen Einzelstücke wie die burgunderrote Chanel-Flap-Bag, die sie beispielsweise bei royalen Besuchen in Paris (2017) und Boston zeigte, oder die weiße Satin-Box-Clutch von Alexander McQueen, gesichtet bei Preisverleihungen und Staatsbanketten, einen Großteil des Sammlungswerts aus. Ein paar der Modelle, wie die Mulberry Bayswater, hat Kate schon dutzende Male getragen. Laut Modeexpertin Amber Graafland ist solch eine Sammlung selbst für eine Royal nicht übertrieben, schließlich absolviert Kate über 100 öffentliche Termine pro Jahr und spielt immer wieder geschickt mit ikonischen Accessoires.

Auch Kates berühmte Schwiegermutter, Prinzessin Diana (✝36), war für ihren ausgefallenen Taschengeschmack bekannt. Ihr berühmtestes Modell, die ikonische schwarze Lady Dior Bag, wurde ihr im Jahr 1995 von der damaligen französischen First Lady geschenkt und avancierte zum Kassenschlager – wer die Tasche nach Dianas Tod 1997 letztlich geerbt hat, ist bis heute unklar. In ihrem Vermächtnis wünschte sich Diana, dass der Großteil ihrer privaten Habseligkeiten an ihre Söhne William und Harry (40) geht. Während Kate Dianas Schmuck gern öffentlich trägt, soll sie deren Handtaschen noch nie öffentlich getragen haben. Charlotte erbt also nicht nur ein exklusives Designer-Konvolut, sondern auch ein Stück Familiengeschichte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Louis und Charlotte, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate mit Prinzessin Charlotte und Prinz George

Anzeige Anzeige