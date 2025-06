George, Louis und Charlotte strahlen bei Trooping the Colour

Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) haben beim diesjährigen Trooping the Colour, der offiziellen Geburtstagsfeier von König Charles III. (76), mit ihrem Auftritt auf dem Balkon des Buckingham Palace die Herzen der Zuschauer erobert. Am 14. Juni begleiteten die drei Kinder von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) ihre Eltern sowie den König und die Königin bei der traditionellen Parade in London. Nach einer Fahrt in einer Kutsche winkten die jungen Royals den Zuschauern zu und bestaunten die beeindruckende Flugshow der Royal Air Force. Insbesondere der jüngste der drei Geschwister sorgte mit seinem fröhlichen Winken und einem kecken Lächeln für Begeisterung.

Bereits bei ihrer Ankunft hatten die Kinder für modische Koordination gesorgt: Prinzessin Charlotte passte perfekt zu ihrer Mutter in einem eleganten aquafarbenen Kleid, während George und Louis in schicken Anzügen mit roten Krawatten dem Look ihres Vaters nachempfunden waren. Besonders der jüngste Royal-Sprössling brachte wieder viel Leben in die Feierlichkeiten. Während der Parade tauschte er Lacher mit seinem älteren Bruder George und amüsierte die Menge mit seinen Gesten. Trooping the Colour ist eine Tradition, die bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht und markiert jedes Jahr den Höhepunkt der royalen Saison – und die drei Kinder sind längst ein fester Bestandteil dieses Ereignisses geworden.

Hinter den Kulissen zeigt sich, wie sehr Prinz William und Prinzessin Kate auf das richtige Gleichgewicht zwischen öffentlichem Engagement und Privatsphäre für ihre Kinder achten. George, Charlotte und Louis nehmen nur an einer begrenzten Anzahl von Veranstaltungen teil – eine Entscheidung, die auch von König Charles unterstützt wird, der großen Wert auf die behutsame Einführung seiner Enkel in royale Pflichten legt. So hatte beispielsweise George erst im Mai bei einem Teekränzchen im Buckingham Palace anlässlich des Gedenkens an den Zweiten Weltkrieg seinen ersten offiziellen Solo-Auftritt bei einer formellen Veranstaltung. Dies unterstreicht, wie die wachsenden Aufgabenbereiche der jungen Royals sorgfältig vorbereitet und mit Bedacht gestaltet werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Louis und Prinz George bei Trooping the Colour 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinzessin Kate bei Trooping the Colour 2025

Anzeige Anzeige