Bestens gelaunt: Die britischen Royals strahlen beim VE Day

London war heute in Partylaune: Bei den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Victory in Europe Day kamen heute beinahe alle Mitglieder des britischen Königshauses zusammen – einem Feiertag zum Ende des Zweiten Weltkrieges. An der Seite von König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) beobachtete die Familie die Militärparade am Queen Victoria Memorial ganz in der Nähe des Buckingham Palace. Neben dem britischen Königspaar waren auch Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) zusammen mit ihren drei Kindern, Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7), anwesend – worüber sich die Fans sicherlich besonders freuten. Auch Charles' Geschwister waren mit ihren Familien anwesend und wirkten bestens gelaunt. Tausende Zuschauer kamen auf den Straßen zusammen, um bei den mehrtägigen Gedenkveranstaltungen dabei zu sein – vorrangig, um einen Blick auf die Blaublüter zu erhaschen.

Nach der Parade versammelte sich die britische Königsfamilie für das spektakuläre "Flypast" der Royal Air Force auf dem Balkon des Buckingham Palace. Das Spektakel verfolgten besonders die Sprösslinge von dem Prinzen und der Prinzessin von Wales ganz gespannt. Nach der prachtvollen Szenerie ging es direkt weiter mit dem nächsten Punkt auf der Tagesordnung: So luden Charles und Camilla 50 Veteranen sowie deren Angehörige zu einem Tee-Empfang in den Gärten des königlichen Palastes ein, wie Queen Elizabeth II. (✝96) ihn einst liebte.

Die ganze Woche über sind besondere Veranstaltungen zu Ehren des 80. Jahrestages des VE Days geplant. Am Dienstag besichtigt Camilla eine neue Ausstellung von Keramikkornblumen im Tower of London. Zwei Tage später, am Donnerstag, findet in der Westminster Abbey ein großer Gedenkgottesdienst statt, an dem neben dem britischen Monarchen wohl auch sein Sohn und dessen Familie teilnehmen werden. Von Freitag bis Samstag wird Prinzessin Anne (74) zusammen mit ihrem Mann Sir Timothy Laurence (70) den 80. Jahrestag der Befreiung von Guernsey und Sark auf den Kanalinseln würdigen, wie auf der königlichen Website royal.uk angekündigt wurde.

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder George, Louis und Charlotte, Mai 2025

Getty Images London am Victory in Europe Day im Mai 2025

