Wie schafft es Kevin Bacon (62) bloß, bis heute so gut auszusehen? Der Schauspieler ist schon seit über 40 Jahren im Filmgeschäft tätig und mittlerweile kaum mehr aus Hollywood wegzudenken. Auch in der Liebe läuft es bei dem Produzenten rund: Er und Kyra Sedgwick (55) sind bereits seit 33 Jahren ein Paar! Diesen Juli feiert der Amerikaner bereits seinen 63. Geburtstag – doch sein Alter sieht man ihm bis heute kaum an. Doch wie schafft es Kevin, immer noch recht jung auszusehen? Das hat er jetzt verraten!

Im Gespräch mit Bild plaudert der "Apollo 13"-Darsteller nun aus, wie er sich trotz seines Alters noch fit hält. "Ich ernähre mich gesund, treibe Sport, meditiere und habe guten Sex", erklärt er das Geheimnis seiner Jugendlichkeit. Vor allem die gemeinsamen Schäferstündchen mit seiner Frau seien ein wichtiger Grund, weshalb Kevin bis heute so jung geblieben ist. "Aber wenn Sie mich auf der Leinwand oder im TV sehen, trage ich auch noch Make-up", gibt der 62-Jährige ehrlich zu.

Dass es bei den zwei Turteltauben auch nach jahrzehntelanger Ehe noch gut zu laufen scheint, lassen die beiden immer wieder durchblicken. Dabei scheint dem Paar auch nichts voreinander peinlich zu sein: Kyra hatte beispielsweise Mitte Januar offenbart, dass ihr Mann während des Lockdowns sogar versucht hatte, ihre Bikinizone mit Heißwachs zu enthaaren. Dies sei jedoch sehr schmerzhaft gewesen.

Getty Images Kevin Bacon im Februar 2015

Getty Images Kyra Sedgwick und Kevin Bacon bei den Golden Globes 2018

Instagram / kikkosedg Kevin Bacon und seine Frau Kyra Sedgwick, September 2018

