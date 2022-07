Über 30 Jahre Ehe: Das ist Kevin Bacon und Kyras Geheimnis

Die beiden sind noch immer unzertrennlich! Kevin Bacon (64) und Kyra Sedgwick (56) lernten sich 1987 am Filmset von "Lemon Sky" kennen. Die Funken zwischen den beiden sprühten so sehr, dass sie bereits ein Jahr später heirateten. Mittlerweile haben die beiden schon zwei gemeinsame Kinder im Erwachsenenalter: Ihre Tochter Sosie Bacon (30), die ebenfalls eine Schauspielerin, ist und ihren Sohn Travis Bacon (33), der sich der Musik verschrieben hat. Trotz über 30 Jahren Ehe und zwei Kindern lieben sich Kevin und Kyra noch immer so sehr wie am ersten Tag.

Über ihre Liebesgeschichte sprachen die beiden laut Us Weekly in früheren Interviews. So erzählte Kyra, dass sie anfangs nicht so überzeugt von Kevin gewesen war: "Er war definitiv nicht mein Typ." Doch die "The Closer"-Darstellerin änderte ihre Meinung schnell über den Schauspieler, so fand am 4. September 1988 ihre Hochzeit statt. Seitdem sind die beiden zusammen gewachsen und haben stets gemeinsam dazugelernt. "Sie hat viel mehr Opfer gebracht als ich. Kyra war der festen Überzeugung, dass sie, als sie Kinder bekam, für sie da sein musste", verriet Kevin. Doch als seine Frau eine Chance auf eine gute Rolle in Los Angeles bekam, war er es, der sie davon überzeugte und bei den Kindern blieb.

Aber nicht nur die Kompromissbereitschaft ist das Erfolgsrezept ihrer Ehe, sondern auch ihre gegenseitige Unterstützung. Letztendlich war es der "Footlose"-Darsteller, der seine Frau dazu ermutigt hatte, mit der Regie anzufangen. "Es ist wirklich erstaunlich, dass er etwas in mir gesehen hat, was ich mir einfach nicht zugetraut habe", erklärte Kyra und betonte dann: "Es wäre wirklich nicht passiert, wenn er nicht ständig auf den Tisch gehämmert hätte."

Anzeige

Getty Images Kevin Bacon im April 2022

Anzeige

Instagram / kevinbacon Kevin Bacon und seine Frau Kyra Sedgwick

Anzeige

Getty Images Kyra Sedgewick, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de