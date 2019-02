Drei Jahrzehnte verheiratet und das ganz ohne Skandale? In Hollywood eine echte Seltenheit! Doch Kyra Sedgwick (53) und Kevin Bacon (60) haben genau das geschafft. Seit 1988 sind die beiden Mann und Frau, haben einen Sohn und eine Tochter. Aus ihren großen Gefühlen füreinander machen die beiden erfolgreichen Schauspieler auch auf ihren Social Media-Accounts kein Geheimnis – aus der Zauberformel für die erfolgreiche Dauer ihrer Liebe hingegen schon.

"Es gibt kein Geheimrezept, " erklärt der 60-Jährige dem Sender Fox News. "Es ist tatsächlich so, dass ich schon oft ein paar unterschiedliche Einzeiler als Antwort darauf parat hatte, und dann entschied ich mich, dass die einzig wahre Antwort darauf keine Antwort ist. Denn das Letzte, was ich will, ist mir irgendein Zitat zu überlegen, das eine 30-jährige Beziehung zusammenfasst", so der "Footloose"-Star. "Das ist respektlos gegenüber der Beziehung." Kevin und Kyra lernten sich bei einem gemeinsamen Dreh kennen und leben mittlerweile in Manhattan.

Auf Instagram zelebrierte das glückliche Paar vergangenes Jahr seinen 30. Hochzeitstag mit einem kleinen Video: Darin singen sie gemeinsam eine Strophe des Bee Gees-Song "To Love Somebody" und Kevin postet dazu: "30 Jahre mit dieser wundervollen Person. Sie ist die Musik in meinem Leben #luckyguy!"

Getty Images Kevin Bacon, Schauspieler

ZUMAPRESS.com / MEGA Kyra Sedgwick und Kevin Bacon in New York, 2017

Frazer Harrison / Getty Images Schauspieler Kevin Bacon und Kyra Sedgwick bei den Golden Globes 2018

