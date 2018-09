Kevin Bacon (60) und Kyra Sedgwick (53) sind ein richtiges Traumpaar! Die Schauspieler lernten sich bereits 1987 bei der Fernsehproduktion "Lemon Sky" kennen und heirateten wenig später. Einige Jahre darauf bekam das Paar seine zwei gemeinsamen Kinder Travis und Sosie (26), die beide ebenfalls im Hollywoodbusiness tätig sind – jetzt schließen die zwei ein weiteres Kapitel ihrer Bilderbuch-Liebesgeschichte ab: Kevin und Kyra feiern nun schon ihren 30. Hochzeitstag!

Zu diesem Anlass posteten die "Brooklyn Nine-Nine"-Darstellerin und der "Black Mass"-Star rührende Beiträge via Instagram. "30 Jahre mit dieser unglaublichen Frau. Sie ist die Musik in meinem Leben", schrieb Kevin zu einem Clip, in dem die beiden Turteltauben ein süßes Gesangsduett hinlegen. Kyra veröffentlichte ein verschmustes Pärchenbild, unter dem es zahllose Komplimente regnete: "Herzlichen Glückwunsch! Ihr seid ein wunderschönes Paar!" und "Ihr lasst mich an die wahre Liebe glauben", schreiben zwei begeisterte Follower.

Auch Töchterchen Sosie soll glücklich an ihren Schatz Troy vergeben sein, wie das Onlinemagazin Celebs Closet berichtet. In puncto Erfolg kommt sie ebenfalls nach ihren berühmten Eltern: Die 26-Jährige konnte eine Rolle in der beliebten Dramashow Tote Mädchen lügen nicht ergattern – dort verkörpert sie die Außenseiterin Skye Miller, die Serienfreundin von Dylan Minnettes (21) Charakter Clay Jensen.

Instagram / kikkosedg Kevin Bacon und seine Frau Kyra Sedgwick, September 2018

ZUMAPRESS.com / MEGA Kyra Sedgwick und Kevin Bacon in New York, 2017

Getty Images "Tote Mädchen lügen nicht"-Star Sosie Bacon

