Elizabeth Lail (29) ist unter der Haube! Die Schauspielerin und ihr Partner Nieku Manshadi verlobten sich im August 2020 auf Long Island im Bundesstaat New York. Bei einem Sonnenuntergang am Strand stellte der Kinderarzt dem "You"-Star die Frage aller Fragen, die sie jubelnd bejahte. Doch wann genau die Turteltauben vor den Traualtar treten, war bisher nicht bekannt. Doch jetzt überraschte Elizabeth ihre Fans mit schönen News: Sie und Nieku haben schon längst geheiratet!

Die Hochzeit fand am 24. April im Hasbrouck House in Stone Ridge, New York, statt, wo sie ihren ersten Jahrestag gemeinsam verbrachten, verriet die "Once Upon a Time – Es war einmal …"-Darstellerin gegenüber Brides. "Es fühlte sich richtig an, an einen Ort aus unserer Geschichte zurückzukehren und ihn mit denen zu teilen, die wir lieben", begründete die 29-Jährige die Ortswahl der Zeremonie.

Aufgrund der aktuellen Situation seien nur 22 Gäste anwesend gewesen. Außerdem fand die Zeremonie unter freiem Himmel stand, was optimal war, da das Wetter mitspielte, erklärte die Beauty. Auch wenn sie sich eine größere Hochzeit gewünscht hätte, sei an dem Tag alles perfekt gewesen. "Unsere Hochzeit war so klein und intim. Unsere Familien kamen zum ersten Mal zusammen. Wir haben die ganze Zeit über gelacht und geweint", dachte Elizabeth an den wunderschönen Tag zurück.

Getty Images Penn Badgley, Elizabeth Lail und Shay Mitchell auf einer Premiere von "You" in New York

Getty Images Elizabeth Lail bei der New York Fashion Week, 2019

Getty Images Elizabeth Lail, Schauspielerin

