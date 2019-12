Das Warten hat endlich ein Ende: Seit heute ist die zweite Staffel der beliebten Serie You auf Netflix verfügbar. Die Story über einen krankhaften Stalker, gespielt von Gossip Girl-Star Penn Badgley (33), wurde vergangenes Jahr auf dem Streamingportal rauf und runter geschaut. Der Buchhändler Joe Goldberg schleicht sich nach und nach in das Leben von Studentin Guinevere Beck (Elizabeth Lail, 27) – aber wird sie auch in der neuen Season zu sehen sein?

Achtung, Spoiler!

Beck kommt am Ende der ersten Staffel auf dramatische Weise ums Leben – sie wird von ihrem Peiniger auf skrupellose Art und Weise hingerichtet. Eine Rolle soll sie in den kommenden Folgen aber nicht mehr spielen, wie Elizabeth im Interview mit Radio Times erzählte: "Ich bin traurig, dass diese Reise für mich und Penn nicht weitergeht. Es dreht sich nur noch um ihn. Nichts wird mehr so sein, wie es war. Es wird eine ganz neue Geschichte erzählt."

Joe-Darsteller Penn erklärte allerdings, dass man Beck sehr wohl noch ein letztes Mal sehen werde – und zwar in der zweiten Episode der zweiten Staffel. Doch es ist nicht klar, ob es sich bei den Szenen um bereits gedrehtes Material der ersten Season handelt. "Es wird einen Rückblick auf den Mord geben, wo man noch ein bisschen mehr von der harten Realität sieht und was genau er mit ihr gemacht hat", berichtete der 33-Jährige im Gespräch mit E.T. vor Kurzem.

