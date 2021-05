Diese Überraschung kam nicht so gut an: Dass Prinzessin Diana (✝36) ihnen eine tolle Kindheit beschert habe, betonen Prinz William (38) und sein Bruder Harry (36) immer wieder. Auch vor Kurzem wurde das innige Verhältnis des Dukes von Cambridge zu seiner 1997 verstorbenen Mutter durch eine süße Geste belegt: Seine drei Kinder bastelten zum Muttertag nämlich Karten für ihre Oma! Doch es gibt offenbar auch Kapitel in der Mutter-Sohn-Geschichte, von denen man bisher wenig wusste: Zum Beispiel einen heißen Geburtstagskuchen.

Gegenüber dem britischen Magazin Hello! berichtete Dianas ehemaliger Chefkoch Darren McGrady nämlich von einer pikanten Torte zu Williams 13. Geburtstag: "Ich kam an dem Morgen zur Arbeit und ging zum Kühlschrank, öffnete die Tür und wurde mit den größten Brüsten konfrontiert, die ich in meinem Leben je gesehen habe." Das pralle Paar war als Überraschung für den pubertierenden Prinzen gedacht – kam allerdings offenbar gar nicht gut an! "Er wurde leuchtend rot", erinnerte sich Darren.

Zu allem Überfluss kam zu der Feier dann auch noch illustrer Besuch: Mit Claudia Schiffer (50), Christy Turlington (52) und Naomi Campbell (50) standen drei der damals heißesten Supermodels auf der Gästeliste. Einen Kuchen, der ihm total peinlich ist, kann ein Geburtstagskind da wohl am wenigsten gebrauchen.

REX FEATURES LTD. / ActionPress Prinz Charles und Prinzessin Diana mit Prinz William (links) und Prinz Harry (rechts), 1987

Getty Images Prinz William im Dezember 2020

Getty Images Naomi Campbell, Claudia Schiffer und Elle MacPherson, 1995

