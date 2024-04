Kates Krebserkrankung stärkt ihre Beziehung zu Prinz William

Die Krebserkrankung von Prinzessin Kate (42) schweißt sie und ihren Mann Prinz William (41) wohl nur noch mehr zusammen! Die Prinzessin und der Prinz von Wales feiern in diesem Monat ihren dreizehnten Hochzeitstag. In den Augen des königlichen Autors Robert Jobson hat die Diagnose der dreifachen Mama die Beziehung der beiden gestärkt. "Ihr bevorstehender Jahrestag ist nicht nur ein Beweis für ihre Liebe, sondern auch für ihre Einigkeit", erklärt er gegenüber Hello! und ergänzt: "Ich bin sicher, dass sie ihre Reise anerkennen und wissen, dass ihre Stärke darin liegt, zusammen zu sein."

Seines Erachtens hätten die "Höhen und Tiefen", die William und Kate gemeinsam durchgestanden haben, "ihre Bindung zueinander gefestigt, die nun unerschütterlich ist": "Es war für beide hart, nicht zuletzt als Eltern, da sie versuchten, das geistige Wohlergehen ihrer Kinder und die Schwere ihrer Diagnose unter einen Hut zu bringen". Dennoch seien sie in der schweren Zeit eine wichtige gegenseitige Unterstützung füreinander gewesen. "Aber es steht außer Frage, dass William Catherines Fels in der Brandung ist. Er ist die Konstante in ihrem Leben und sie das Herzstück in seinem", schwärmt er weiter.

Kate hatte sich im Januar nach einer Operation am Bauch zurückgezogen. Im März machte die Frau des britischen Thronfolgers dann öffentlich, dass bei ihr Krebs diagnostiziert worden war. "Zum Zeitpunkt [meiner Operation] ging man davon aus, dass ich nicht an Krebs erkrankt bin. Die Operation war erfolgreich, aber bei den Tests nach der Operation wurde festgestellt, dass Krebs vorhanden war", erklärte sie in einer emotionalen Videobotschaft. Daher unterzieht sich die Prinzessin derzeit einer vorbeugenden Chemotherapie.

