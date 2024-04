Verrät Prinz William hier das Leibgericht seiner Kinder?

Bei den Royals kommen nur feine Speisen auf den Tisch? Ganz im Gegenteil – Prinz William (41) gab bei dem Besuch einer Wohltätigkeitsorganisation in Surrey preis, was seine Kinder gerne essen. Rachel Candappa, eine Mitarbeiterin der Veranstaltung, plauderte ein süßes Gespräch aus, das sie mit dem Royal führte. "Er hat auf das Essen gezeigt und meinte: 'Das sind Dosen-Spaghetti in der Dose.' Ich fragte: 'Wieso weißt du von dem Gericht?' Daraufhin meinte er nur: 'Ich habe Kinder'", berichtet die Zeitung The Telegraph von der Konversation.

Ist das etwa das Lieblingsessen der jungen Royals? Diesem Gespräch nach zu urteilen, könnte es öfter auf den Tisch kommen. Im Jahr 2020 brachte der Star-Koch Aldo Zilli im Gespräch mit Daily Mail noch ein anderes Nudelgericht mit ins Spiel. "Ich warte noch auf einen Anruf, denn scheinbar ist die Lieblingsspeise von Prinz George (10) Spaghetti Carbonara", verriet der Meisterkoch. Auch wenn dieser kleine Einblick in die Ernährungsgewohnheiten eine süße Anekdote ist, stand William bei der Veranstaltung aus ganz anderen Gründen im Fokus.

Es war der erste öffentliche Auftritt des Thronfolgers seit Prinzessin Kates (42) Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung. William half bei der Verteilung überschüssiger Lebensmittel. Royal-Korrespondentin Jennie Bond äußerte sich gegenüber OK! über die Wahl der Veranstaltung: "William hat diesen Tag gewählt, weil die Kinder wieder zur Schule gehen. Dadurch kann er selbst wieder arbeiten. Das ist vernünftig. Die Kinder eingewöhnen und sich dann auf die offiziellen Pflichten konzentrieren. Und es ist ein guter Anfang, weil die Aufgabe nah an seinem Zuhause und nah an den Themen ist, die ihm sehr am Herzen liegen: Gemeinschaft und Umwelt."

Prinz william, April 2024

Prinz William, April 2024

