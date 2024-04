Hochzeit mit Meghan entzweite Prinz Harry und Prinz William!

Eine Hochzeitsfeier sollte der glücklichste Tag im Leben eines Paares sein. Ein Experte behauptet nun gegenüber Ok! nun, dass die Heirat von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) einen Keil zwischen die königlichen Brüder getrieben habe. "Im Nachhinein hat man das Gefühl, dass es eines der letzten Male war, dass sie in der Gesellschaft des anderen glücklich waren", meint Robert Hardman. Der Autor vermutet, dass sich die Beziehung der beiden Söhne von König Charles (75) an diesem Tag grundlegend verändert habe. "Man kann nicht anders, als zurückzublicken und darüber nachzudenken, was hätte sein können", gibt der Royal-Experte zu bedenken.

Ein Streitpunkt zwischen Harry und Prinz William (41) war ein von außen betrachtet relativ belangloses Thema, nämlich die Gesichtsbehaarung des Bräutigams. Laut Ingrid Sewarts Buch "My Mother and I" habe der jüngste Sohn von Prinzessin Diana (✝36) an seinem Hochzeitstag seinen roten Bart tragen wollen. Sein älterer Bruder soll ihm daraufhin befohlen haben, sich zu rasieren. Am Ende habe der Wahlamerikaner von seiner Oma, Queen Elizabeth (✝96), die Erlaubnis bekommen, seinen Bart zu behalten, was den Thronfolger sehr wütend gemacht haben soll.

Auch die Herzdamen der royalen Geschwister hatten vor der Hochzeit mit Problemen zu kämpfen. Bei der Zeremonie sollte Prinzessin Charlotte (8) eigentlich ein süßes Brautjungfernkleid tragen. Allerdings war ihrer Mama Kate (42) wenige Tage vor dem Event aufgefallen, dass das Kleid nicht richtig saß: "Charlottes Kleid ist zu weit, zu lang, zu bauschig. Sie hat geweint, als sie es zu Hause anprobierte", soll Kate laut Harrys Bestseller "Reserve" seiner Frau geschrieben haben. Außerdem habe sie verlangt, dass alle Kleider neu geschneidert werden sollten. Das habe Meghan schließlich zum Weinen gebracht.

Getty Images Prinz Harry und Prinz William bei Harrys Hochzeit, Mai 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Herzogin Kate im Februar 2018

