Prinz William nimmt Royal-Pflichten auf: Geht's Kate besser?

Mit der Bekanntgabe ihrer Krebsdiagnose zog sich auch Prinzessin Kates (42) Mann Prinz William (41) aus der Öffentlichkeit zurück. Vor wenigen Tagen kehrte der zukünftige Thronfolger Großbritanniens zurück und kam seinen royalen Pflichten nach – ein gutes Zeichen für den Adelsexperten Richard Fitzwilliams. "Die Royals erkennen, dass jede einzelne Sache, die sie tun, auf die eine oder andere Weise eine Botschaft sendet. [...] Es ging darum, ein Signal zu senden, dass es weitergeht wie bisher – so weit das vernünftigerweise zu erwarten war. [...] Das war ein wichtiger Auftritt, einfach in dem Sinne, dass man ihn als normal bezeichnen würde", erklärt Richard im Gespräch mit The Sun.

Seinen ersten öffentlichen Auftritt absolvierte der älteste Sohn von König Charles (75) bei einer Wohltätigkeitsorganisation in Surrey im Süden Englands: Bilder des Termins zeigen William beim Anpacken in der Küche und beim Verladen von Essen in die Lieferwagen. Anschließend ging es für den Royal in ein Jugendzentrum in West-London. Wie Mirror berichtete, kam es währenddessen zu einem rührenden Moment: Ein Royal-Fan überreichte William ein Geschenk für Kate mit den Worten: "Passen Sie auf sie auf!" Der dreifache Vater soll ihr daraufhin eine Hand auf die Schulter gelegt und gemeint haben: "Das werde ich!"

Obwohl William seine königlichen Pflichten wieder aufgenommen hat, möchte der 41-Jährige es langsam angehen lassen. "Natürlich war es ein wichtiger Tag [heute], der für den Prinzen im Hinblick auf sein eigenes Engagement für die Umwelt eine große Bedeutung hat, aber ich denke, man kann davon ausgehen, dass der Prinz sich in ähnlichem Tempo wie im Februar und März engagieren wird", verriet ein Insider bereits gegenüber Daily Mail. Für William stehen weiterhin seine Frau und ihre gemeinsame Familie an erster Stelle. Dennoch wolle er seinen royalen Pflichten gerecht werden: "Der Prinz hat immer deutlich gemacht, dass er sein Engagement im öffentlichen Dienst und seine Pflichten mit der Unterstützung seiner Familie in dieser Zeit in Einklang bringen möchte, und er wird weiterhin einen Weg finden, dies zu tun."

Getty Images Prinz william, April 2024

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, Mai 2023

