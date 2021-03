Prinzessin Diana (✝36) bleibt unvergessen – dafür werden ihre Söhne immer sorgen! Prinz William (38) und Prinz Harry (36) waren gerade einmal 15 und zwölf Jahre alt, als sie ihre Mutter 1997 infolge eines Autounfalls verloren haben. Bis heute halten die Brüder ihr Vermächtnis in allen erdenklichen Formen in Ehren. Auch ihren eigenen Nachwuchs beziehen sie dabei inzwischen ein: William und Kates Kinder gedenken ihrer Oma Diana jetzt auf zauberhafte Weise zum Muttertag!

In England werden heute alle Mamas geehrt. Zu diesem Anlass veröffentlichten die Cambridges jetzt einen emotionalen Beitrag auf Instagram: Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2) haben ihrer verstorbenen Großmutter jeweils Muttertagskarten gemalt – die Bilder sind mit lauter hübschen Naturmotiven gespickt. Die beiden Älteren haben sogar etwas dazugeschrieben: "Liebe Granny Diana, alles Liebe zum Muttertag. Ich liebe dich sehr und denke immer an dich. Ich sende dir ganz viel Liebe", schreibt beispielsweise George, der schon eine ziemlich ordentliche Handschrift hat!

In der Bildunterschrift erklären die Royals: "Für alle, die heute mit einem Trauerfall konfrontiert werden, ist dieser Tag ganz besonders herausfordernd. Jedes Jahr am Muttertag basteln George, Charlotte und Louis Karten, um für William an ihre Großmutter Diana zu erinnern." Abschließend heißt es in den bewegenden Zeilen: "Egal, wie eure Umstände sind, wir denken an euch an diesem Muttertag."

Instagram / kensingtonroyal Prinzessin Charlottes Muttertagskarte für Prinzessin Diana

Instagram / kensingtonroyal Prinz Georges Muttertagskarte für Prinzessin Diana

Instagram / kensingtonroyal Prinz Louis' Muttertagskarte für Prinzessin Diana

Matt Porteous Die Weihnachtskarte der Cambridges 2020

