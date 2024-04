So liebevoll nennen sich die royalen Ehepartner gegenseitig

Für Prinzessin Kate (42) und ihren Ehemann Prinz William (41) ist es ein besonderer Monat. Am 16. April feiern die beiden ihren zwölften Hochzeitstag. Obwohl das Ehepaar momentan eine schwere Zeit durchmacht, da die Prinzessin sich gerade wegen ihrer Krebserkrankung in Behandlung befindet, scheint ihr Zusammenhalt stärker denn je. Die beiden sollen ihre Zuneigung auch durch liebevolle Spitznamen zeigen, wie Royal-Expertin Ingrid Seward gegenüber Sun verriet: Der Kosename des Prinzen von Wales sei demnach "Big Willie" und der von Kate "Babykins". Auch Prinz Harry (39) und dessen Frau Herzogin Meghan (42) sollen sich meist nicht bei ihren vollständigen Vornamen nennen.Sie scheinen dabei aber etwas schlichter zu sein und nutzen lediglich die Abkürzungen ihrer Namen. Während Meghan ihren Mann in der Regel "H" nennt, kürze der Prinz ihren Namen oft mit "Meg" ab.

Das Spiel mit den Spitznamen hat im britischen Königshaus bereits eine lange Tradition. Demnach ist es kein Geheimnis, dass Queen Elizabeth II. (✝96) von ihrem engsten Kreis als "Lilibet" angesprochen wurde. Dieser Kosename ist in der royalen Familie sehr beliebt. Er inspirierte sogar Harry und Meghan bei der Namenswahl ihrer Tochter: Sie ehrten die Königin, indem sie ihr Baby mit erstem Namen Lilibet (2) tauften. Weniger kreativ, aber dennoch sehr liebevoll, soll König Charles III. (75) seine Frau Königin Camilla (76) betiteln. Das Familienoberhaupt nennt sie laut der Expertin "Darling" oder "Geliebte".

Seit der Bekanntmachung, dass Kate wie ihr Schwiegervater an Krebs erkrankt ist, verbringen sie und ihr Ehemann so viel Zeit wie möglich zusammen als Familie. Um die gemeinsamen Momente besonders genießen zu können, entschieden sie, entgegen der Tradition, die Ostermesse in der St. George's Kapelle in Windsor nicht zu besuchen. Stattdessen verbrachten sie das christliche Fest mit ihren drei Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) in ihrem Haus in Norfolk.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Queen, Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige Anzeige

ActionPress Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Spitznamen, die sich Kate und William gegenseitig gegeben haben? Total süß! Na ja, ein bisschen albern. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de