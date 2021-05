Tawny Kitaens Töchter sind am Boden zerstört. Am Sonntag wurde bekannt, dass die Schauspielerin am 7. Mai im Alter von 59 Jahren verstorben war. Nähere Hinweise zur Todesursache gibt es bislang noch nicht. Die Kalifornierin, die 1983 vor allem durch ihre Rolle in "Bachelor Party" an der Seite von Tom Hanks (64) bekannt geworden war, hinterlässt zwei Töchter – die 28-jährige Wynter und die 22-jährige Raine. Im Netz gedenken die beiden ihrer verstorbenen Mutter nun mit rührenden Worten.

Wynter und Raine veröffentlichten auf Tawnys Instagram-Seite ein Statement, in dem sie schreiben, dass sie sehr traurig und ihre Herzen gebrochen seien. "Wir vermissen und lieben sie und wir wissen, dass ihr Erbe für immer weiterleben wird", heißt es in dem Text weiter. Zudem bedankten sich die beiden bei den Fans und Freunden ihrer Mutter, die ihr immer Unterstützung und Liebe gezeigt habe sollen.

Wynter und Raine stammen aus Tawnys Ehe mit dem ehemaligen Profibaseballer Chuck Finley. Das Paar hatte 1997 geheiratet und ließ sich fünf Jahre später scheiden. Tawny war 2002 wegen häuslicher Gewalt und Körperverletzung gegenüber ihrem Mann angeklagt worden.

Anzeige

Instagram / tawnykitaenofficial Tawny Kitaen und ihre Tochter Raine

Anzeige

Instagram / tawnykitaenofficial Tawny Kitaen und ihre Tochter Wynter

Anzeige

Instagram / tawnykitaenofficial Tawny Kitaen und ihre Tochter Raine im Februar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de