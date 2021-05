Vor knapp einer Woche machte eine tragische Nachricht die Runde: Die Schauspielerin Tawny Kitaen (✝59) ist verstorben. Doch wie die Darstellerin, der der Durchbruch vor allem durch ihre Rolle in "Bachelor Party" an der Seite von Tom Hanks (64) gelungen war, den Tod fand, ist noch immer unklar. Ihr Bruder Jordan glaubt allerdings zu wissen, was die zweifache Mutter das Leben gekostet hat: Tawny habe sich angeblich nicht vom Tod ihres Vaters erholt.

Jordan Kitaen erzählte gegenüber TMZ, dass die Polizei der Familie versichert habe, keine Spuren gefunden zu haben, die darauf schließen lassen, dass Drogen, Pillen oder Alkohol zum Tode geführt hätten. Ebenso soll Suizid ausgeschlossen worden sein. Stattdessen ist sich Jordan sicher, dass der Verlust ihres Vaters Terry für seine Schwester zu viel gewesen sei. Nach einem langen Kampf gegen den Hautkrebs verstarb dieser am 12. April. Als älteste Tochter habe der Filmstar eine "unglaubliche Verbindung" zu Terry gehabt.

Am Tag seines Todes hatte Tawny ihrem Vater noch emotionale Worte im Netz gewidmet. In einem ergreifenden Post hatte sie sich von ihm verabschiedet und geschrieben: "Ich liebe dich, Dad. Gerade finde ich keine Worte, aber das werde ich noch, versprochen. Jetzt kann ich nur sagen, dass ich dich vermissen werde, mehr als Worte es je beschreiben könnten."

Getty Images Tawny Kitaen bei der Premiere von "Take Me Home Tonight" in Los Angeles, 2011

Getty Images Tawny Kitaen bei der "Rain – A Tribute To The Beatles"-Premiere in Hollywood, 2011

Getty Images Tawny Kitaen bei der Premiere von "Bosch" in Hollywood, 2015

