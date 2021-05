Was sagen diese Bilder über Alex Rodriguez' Gemütszustand aus? Seit Mitte April sind der einstige Baseballer und Jennifer Lopez (51) offiziell getrennt. Liebeskummer scheint die Sängerin aber nicht zu haben. Sie soll wieder mit ihrem Ex Ben Affleck (48) anbandeln. Mehrfach wurden die beiden zusammen gesehen, am Wochenende genossen die Ex-Verlobten sogar einen gemeinsamen Trip nach Montana. A-Rod wurde nun zum ersten Mal seit dieser News in der Öffentlichkeit gesichtet.

Am Montag nahm der 45-Jährige an einem Geschäftsessen in der Nähe des gemeinsamen Hauses von ihm und Lopez in Miami teil. Mit dabei war auch Stevie Mackie, ein guter Freund und Vocal Coach der "Jenny From The Block"-Interpretin. Worum es bei dem Treffen ging, ist nicht bekannt. Während J.Lo nach der aufgelösten Verlobung aber Zweisamkeit mit Ben genießt, scheint sich A-Rod wieder in die Arbeit zu stürzen. Wie es ihm derzeit geht, lässt sich anhand der Aufnahmen jedoch nicht erkennen.

Vor der offiziellen Trennung hatte es bereits monatelang Gerüchte über eine mögliche Beziehungskrise gegeben. Davon scheint auch Ben mitbekommen zu haben. Bereits im Februar soll er die 51-Jährige angeschrieben haben. "Es waren freundliche Konversationen, und sie haben keine Datingpläne hinter Alex' Rücken geschmiedet", betonte eine Quelle jedoch gegenüber People.

Anzeige

MEGA Alex Rodriguez in Miami, Mai 2021

Anzeige

MEGA Stevie Mackey und Alex Rodriguez

Anzeige

Kevin Winter/Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck bei der Oscar-Verleihung 2003

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de