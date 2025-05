J.Lo bedankt sich bei Marc Anthony für Beistand bei Trennung

Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) haben ihre Ehe offiziell beendet. Im Februar 2025 wurde ihre Scheidung nach knapp zweieinhalb Jahren Ehe finalisiert, nachdem die Sängerin im August 2024 die Papiere wegen "unüberbrückbarer Differenzen" eingereicht hatte. Nun zeigt sich, dass Jennifer in dieser schwierigen Phase auf die unerwartete Unterstützung ihres Ex-Mannes Marc Anthony (56) bauen konnte. Ein Insider verriet OK!, dass Marc in der Trennungszeit zu einer echten Stütze für Jennifer wurde. Laut Quelle habe sie seinen Einsatz sehr geschätzt: "Er hat ihr gezeigt, dass sie sich auch in schweren Zeiten voll auf ihn verlassen kann."

Jennifer und Marc, die von 2004 bis 2014 verheiratet waren, pflegen seit ihrer Trennung ein freundschaftliches Verhältnis, um ihre gemeinsamen Zwillinge Max und Emme, die inzwischen 17 Jahre alt sind, gemeinsam großzuziehen. Der Sänger, der aktuell mit Nadia Ferreira (26) verheiratet ist, handelte dabei ganz aus Mitgefühl und ließ weder alte Konflikte noch möglichen Groll durchblicken. "Es ist kein Geheimnis, dass Marc nie ein großer Fan von Ben war, aber er hat sich einfach als Freund gezeigt, ohne Hintergedanken", berichtete die Quelle weiter. Währenddessen betonte auch Ben, dass trotz der Trennung gegenseitiger Respekt zwischen ihm und Jennifer besteht und keine Dramatik zwischen ihnen herrscht.

Die Trennung von Ben soll für Jennifer besonders schwierig gewesen sein, auch weil deren Beziehung zuletzt durch Unsicherheit und Missverständnisse belastet war. Berichten zufolge hatte Jennifer sich bereits Monate zuvor unwohl gefühlt, als Bilder von Ben und seiner Ex-Frau Jennifer Garner auftauchten, die eine vertraute Stimmung zeigten. Die Sängerin soll sich dadurch emotional verletzt gefühlt haben. Trotz allem versucht die Sängerin, sich jetzt auf das Positive in ihrem Leben zu konzentrieren – mit Hilfe enger Freundschaften und der Unterstützung von Marc, der ihr in dieser schweren Zeit offenbar ein echter Fels in der Brandung ist.

Getty Images, Getty Images Collage: Ben Affleck und Jennifer Lopez

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Mai 2025

