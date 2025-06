Doch kein Streit mit J.Lo: Leah Remini dementiert Gerüchte

Schauspielerin Leah Remini (54) weist die Gerüchte über einen möglichen Bruch ihrer langjährigen Freundschaft mit Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez (55) entschieden zurück. Seit 2004 verbindet die beiden Frauen eine enge Beziehung, doch zuletzt wurde spekuliert, dass die Freundschaft beendet sein könnte – insbesondere nachdem Leah nicht bei Jennifers Hochzeit mit Ben Affleck (52) zu Gast war. Im Gespräch mit Us Weekly erklärt die King of Queens-Darstellerin nun jedoch: "Manchmal spricht man nicht jeden Tag miteinander, aber das bedeutet nicht, dass die Liebe verloren ist."

Leah betont weiter, dass Freundschaften sich im Laufe der Zeit verändern können, ohne dass damit ein Streit verbunden sein muss. Auch wenn die beiden heute nicht mehr so häufig in Kontakt stehen wie früher, ist ihre Verbindung weiterhin intakt. "Nicht jeder ist dazu bestimmt, so in deinem Leben zu sein, wie er es war. Das bedeutet nicht, dass wir uns nicht verstehen", stellt die 54-Jährige klar. Die beiden Stars trafen sich vor über 20 Jahren bei einem Branchenevent und waren über die Jahre hinweg eng miteinander verbunden, sowohl privat als auch in der Öffentlichkeit.

Laut Medienberichten war J.Los Trennung von Ben ein Grund, warum sich Leah und sie im vergangenen Jahr wieder angenähert haben sollen. Wie ein Insider gegenüber TMZ verriet, war die "King of Queens"-Darstellerin kein Fan von dem Ex ihrer Freundin. Nach der Trennung sei sie deshalb auf die "Jenny from the Block"-Interpretin zugegangen. Wenige Monate später machte Leah dann dasselbe durch: Auch sie reichte die Scheidung von ihrem langjährigen Partner Angelo Pagan ein.

Getty Images Jennifer Lopez und Leah Remini

Getty Images Jennifer Lopez und Leah Remini, Dezember 2018

