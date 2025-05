Nach J.Lo-Trennung: Ben Affleck steht weiterhin auf Latinas

Ben Affleck (52) weiß ganz genau, welchen Typ Frau er sich an seiner Seite wünscht – und daran hat sich auch nach der Scheidung von Jennifer Lopez (55) im vergangenen Jahr nichts geändert, wie er jetzt selbst bestätigt. Vor wenigen Tagen zeigte er sich beim Abendessen in Los Angeles, als ihn ein Reporter von TMZ auf dem Weg zum Auto abpasste. Augenzwinkernd bezeichnete ihn der Journalist als "Hollywoods begehrtesten Junggesellen" und fragte keck, ob Ben nach der Trennung von der temperamentvollen Sängerin immer noch auf Latinas stehe. Ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, antwortete der 52-Jährige mit einem breiten Grinsen auf Spanisch: "Natürlich tue ich das."

Mit diesem selbstbewussten Bekenntnis sorgte Ben im Netz für einige Lacher und zeigte gleichzeitig, dass er sich von neugierigen Paparazzi längst nicht mehr aus der Ruhe bringen lässt. Die Frage nach seinem Beuteschema war schließlich auch kein Zufall: Seine langjährige On-off-Liebe J. Lo galt vor allem in der Berichterstattung der frühen 2000er als Inbegriff der heißblütigen Latina. Während die 55-Jährige in den vergangenen Tagen öffentlich darüber sprach, wie sie die Trennung ihren Kindern erklärt hatte, richtet Ben seinen Blick offenbar bereits deutlich mehr nach vorn. Erst kürzlich hatte der Hollywoodstar gemeinsam mit Freunden einen entspannten Abend in Los Angeles verbracht und sich dabei gewohnt gut gekleidet und charmant präsentiert.

Rund um "Bennifer" wurde es in den vergangenen Jahren nur selten still: Ihr Liebes-Comeback nach fast zwei Jahrzehnten Pause wurde in Hollywood gefeiert – ihre Scheidung sorgte im August 2024 ebenfalls für großes Medieninteresse. Schon vor einiger Zeit hatten Freunde des Schauspielers berichtet, dass Ben nach der Scheidung eine unabhängige Frau suche. Sie solle vor allem mit der medialen Aufmerksamkeit umgehen können, um langfristig an seiner Seite zu bestehen. Auch Jennifer scheint nach ihrer letzten Beziehung bemüht, ein neues Kapitel aufzuschlagen und blüht laut Insidern ebenfalls sichtlich auf. Trotz aller Turbulenzen scheinen beide Stars ihren Humor, aber auch die Hoffnung nicht verloren zu haben, eines Tages doch noch ihren passenden Deckel zu finden.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei einer Premiere im Mai 2023

