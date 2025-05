Jennifer Lopez will diesen Sommer "frei und glücklich" sein

Jennifer Lopez (55), die Montagabend die American Music Awards in Las Vegas moderiert, hat große Pläne für den Sommer. Im Juni tritt sie als Headliner bei der WorldPride in Washington auf und freut sich darauf, ihre Fans mit Musik und Tanz zu begeistern. "Es scheint ein perfekter Sommer zu sein, um frei und glücklich zu sein", schwärmte die 55-jährige Sängerin im Interview mit People. Neben ihrem Auftritt bei der Pride-Feier plant sie eine neue Tour, die Anfang Juli in Ägypten starten soll. Ihre 17-jährigen Zwillinge Emme (17) und Max (17) werden sie dabei teilweise begleiten.

Bei den diesjährigen AMAs können J.Los Kids jedoch nicht dabei sein. Ihre Kinder hätten an diesem besonderen Abend ihre Mutter gerne gesehen, müssen jedoch aufgrund der Schule zu Hause bleiben. "Manchmal nehme ich sie für etwas Besonderes aus der Schule, diesmal geht es aber nicht", so die zweifache Mutter. Aber auch ohne familiäre Unterstützung will Jennifer ihren Auftritt bei den Awards rocken. Dafür hat sie bei den Proben Vollgas gegeben – und sich sogar verletzt: "Ich habe mir die Nase bei der Probe gestoßen und musste genäht werden. Aber es war in Ordnung."

Im Interview mit dem US-amerikanischen Magazin machte J.Lo deutlich, wo ihre Prioritäten in diesem Sommer liegen: auf ihrem persönlichen Glück. Im vergangenen Sommer musste die Popsängerin jedoch schwere Zeiten überstehen. Nach mehreren Monaten zahlreicher Spekulationen war es Ende August 2024 offiziell: Jennifer und ihr damaliger Ehemann Ben Affleck (52) haben sich getrennt. Das einstige Traumpaar hatte im Juli 2022 geheiratet und gilt seit Anfang dieses Jahres nun offiziell als geschieden.

Getty Images Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez, Grammy Awards 2025

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei einer Premiere im Mai 2023

