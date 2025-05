Nippelblitzer: Jennifer Lopez zeigt versehentlich zu viel

Jennifer Lopez (55) sorgte am Montag in New York City für Aufsehen, als sie unfreiwillig etwas mehr als geplant zeigte. Auf dem Weg zum Stephen Sondheim (95)-Theater, wo sie anlässlich des 98. Geburtstags des Komponisten John Kander an einem Benefizkonzert teilnahm, geriet ihr Kleid ins Rampenlicht. Die Sängerin und Schauspielerin trug ein auffälliges, pfirsichfarbenes Kleid mit tiefem Ausschnitt und dramatischen Federärmeln, das kurzzeitig zu einer kleinen Panne führte: Ein unabsichtlicher Nippelblitzer wurde von den Kameras der Fotografen eingefangen. Doch Jennifer bewies Professionalität und ließ sich von dem Vorfall nicht aus der Ruhe bringen.

Der Abend stand im Zeichen des Komponisten John Kander, dessen 98. Geburtstag mit dem Konzert gefeiert wurde. Jennifer gehört zur Besetzung des kommenden Films "Kiss of the Spider Woman", dessen Musik ebenfalls aus Kanders Feder stammt und trat an diesem Abend auch als Performerin auf. Später wechselte sie ihr Outfit und erschien bei der After-Party in einem hochgeschlossenen, weißen Kleid mit funkelnden Steinen am Kragen und einer langen Schleppe. Auf Instagram teilte sie Bilder des extravaganten Looks, ohne auf die kleine Panne einzugehen.

J.Lo scheint mit ihren kleinen Missgeschicken offen umzugehen. Erst vor wenigen Tagen machte sie schon einmal einen Fauxpas öffentlich. Während der Probe für die Moderation der American Music Awards verletzte sich die 55-Jährige – und das auch noch im Gesicht. Auf Instagram veröffentlichte die "Ain't Your Mama"-Interpretin ein Foto, das sie mit einer Schramme auf der Nase und blauen Flecken um die Augen herum zeigt. "So...das ist passiert", schrieb sie selbstironisch zu dem Schnappschuss.

ActionPress Jennifer Lopez, Schauspielerin und Sängerin

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Mai 2025

