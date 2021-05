Von Mai Thi Nguyen-Kim (33) kann man so einiges lernen! Die Wissenschaftsjournalistin begeistert auf unterhaltsame und verständliche Weise regelmäßig ein Millionenpublikum mit ihrem Fachwissen. Dieser Einsatz wurde bereits mehrfach belohnt, im letzten Jahr wurde die junge Mutter zur Journalistin des Jahres ernannt und landete mit ihrem Video zur aktuellen Gesundheitslage sogar an der Spitze der YouTube-Charts. Und die Erfolgswelle ebbt nicht ab: Mai Thi erhält in diesem Jahr den Grimme-Preis!

Jedes Jahr wird die begehrte Auszeichnung für besondere Leistungen in der Fernsehwelt vom Grimme-Institut verliehen. In diesem Jahr schon zum 57. Mal. Als Mai Thi erfuhr, dass sie zu den Preisträgern gehört, teilte sie die tollen Neuigkeiten auf ihrem Instagram-Kanal. "Drei Jahre und zwei weitere maiLab-Teammitglieder später erfahre ich heute, dass ich für 'maiLab' & 'Quarks' einen Grimme-Preis bekomme. Ich bin so unglaublich dankbar", freute sie sich über die Wertschätzung ihrer Arbeit. Viele Freunde und Kollegen wie etwa Dunja Hayali (46), Laura Karasek und Judith Holofernes (44) gratulierten ihr zur Auszeichnung.

Wie das Institut auf seiner Webseite verlauten lässt, erhält die Chemikerin den Preis "für ihre sowohl wissenschaftlich hochkompetente als auch breitenwirksame Informationsvermittlung zum Thema Corona". Und wie reagiert man auf so einen Erfolg? Mai Thi tanzte erst einmal eine Runde durch die Wohnung!

Instagram / maithink Mai Thi Nguyen-Kim bei der Verleihung des Grimme Online Awards

Instagram / maithink Mai Thi Nguyen-Kim, YouTuberin

Instagram / maithink Mai Thi Nguyen-Kim, Chemikerin

