Wie geht Mai Thi Nguyen-Kim (33) überhaupt mit der überwältigenden Resonanz auf ihr Video um? Seit einigen Jahren veröffentlicht die Wissenschaftlerin auf ihrem YouTube-Kanal maiLab regelmäßig informative Clips. Mit ihrem Video "Corona geht gerade erst los" erzielte die Chemikerin im April dieses Jahres allerdings einen Mega-Erfolg – der Upload landete auf dem ersten Platz des YouTube-Rankings zu den Top Trending Videos 2020 in Deutschland. Doch kann sich Mai Thi überhaupt freuen, mit so einem schwierigen Thema Erfolg gehabt zu haben?

"Es ist ein extremes Jahr der gemischten Gefühle und wir sind uns auch im Team nie so ganz einig", erklärte Mai Thi im Rahmen der YouTube-Toplisten-Pressekonferenz gegenüber Promiflash. Dennoch sei es genau das, was sich die Expertin gewünscht hatte. "Letztes Jahr habe ich noch zu jeder Gelegenheit angemahnt und mich beschwert, dass Wissenschaft nicht genug Aufmerksamkeit bekommt", erinnerte sich Mai Thi zurück. Inzwischen sind auch in Polit-Talkshows Forscher anwesend.

Doch die Veränderungen der vergangenen Monate haben nicht nur Vorteile. "Gleichzeitig musste ich dann feststellen, dass jetzt noch ganz andere Herausforderungen auf einen zukommen", erläuterte Mai Thi. Dass nun jedoch Aufmerksamkeit auf derartige Themen gelenkt werde, sei ein erster Schritt in die richtige Richtung. Daran soll sich der Web-Bekanntheit zufolge bestenfalls auch in Zukunft nichts mehr ändern.

Instagram / maithink Mai Thi Nguyen-Kim, YouTuberin

Getty Images Mai Thi Nguyen-Kim, Webstar

Instagram / maithink Mai Thi Nguyen-Kim, Wissenschaftlerin

