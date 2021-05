Mit seinen Sprüchen kam Marcus Muth bei den Single-Girls von Temptation Island gar nicht gut an. Eigentlich wirkte der Partner von Meike Emonts bislang ziemlich ruhig und galt als stiller Beobachter – das änderte sich nun nach einer wilden Partynacht. Dabei warf der 35-Jährige mit frauenfeindlichen Äußerungen um sich. Während ihn seine männlichen Kollegen noch verteidigten, sind die Kandidatinnen von Marcus' Verhalten geschockt.

"Seit dem ersten Tag in der Villa war Marcus zu allen Verführerinnen leider beleidigend und sehr herablassend", erinnerte sich Julia Natalie im Promiflash-Interview an die Zeit in der Villa. Er habe den Mädels immer wieder deutlich zu verstehen gegeben, wie wenig er von ihnen halte. "Ich war schockiert zu sehen, wie er mit Meike spricht." Verführerin Krisztina Dudás wundere es, dass Marcus' wahres Gesicht erst so spät in der Show gezeigt wurde – es habe keinen Tag gegeben, an dem er gegenüber den weiblichen Singles nicht respektlos gewesen sei. Obwohl sie ihm menschlich eine Chance gegeben hat, sei sie mit ihm einfach nicht warm geworden.

"In meinen Augen hat der Typ einfach harte Komplexe und kann einem schon fast wieder leidtun", zog Krissi ein heftiges Fazit. Auch Gina Alicia kann die Beleidigungen von Marcus nicht verstehen, da er ja freiwillig bei diesem Treuetest teilgenommen habe. Shirin Mauch verriet im Promiflash-Interview, dass der Vergebene tatsächlich oft Thema in der Villa gewesen sei – er habe die ganze Zeit eine frauenfeindliche und beleidigende Art an den Tag gelegt. "Uns als Schlampen oder Nutten zu bezeichnen war die Höhe, denn schließlich darf er nicht erwarten, dass er zu Temptation geht und wir als Frauen nur in der Ecke sitzen und Däumchen drehen."

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNow.de.

TVNOW Marcus Muth bei "Temptation Island"

TVNOW / Frank Fastner Julia Natalie, "Temptation Island"-Verführerin 2021

Instagram / krissiput Krisztina Dudás, "Temptation Island"-Verführerin 2021

