Bei Paula Pickard haben die Hochzeitsglocken geläutet! Die Make-up-Artistin, die 2012 eine On-Off-Romanze mit dem Jersey Shore-Star Mike "The Situation" Sorrentino (39) hatte, lernte nur wenig später Chris Rutherford kennen – die Liebe ihres Lebens, wie sich später herausstellte. Im vergangenen Sommer verlobten sich die zwei dann sogar. Und jetzt haben sich die beiden auch ganz heimlich das Jawort gegeben.

Das gab Paula nun auf ihrem Instagram-Account bekannt. Sie postete ein romantisches Schwarz-Weiß-Bild von sich und ihrem frischgebackenen Ehemann bei der Trauung am vergangenen Samstag. In einem weißen Kleid, einem langen Schleier und einem Diadem hielt der ehemalige Realitystar die Hände von Chris fest, als der Trauredner die beiden traute. "Wir haben da gestern so was gemacht", schreibt sie lediglich zu dem Schnappschuss.

Bisher ist es das einzige Foto von ihrer Hochzeit, das Paula veröffentlichte – doch die Meyer Photo + Video Group teilte auch ein paar Bilder von der Veranstaltung. Sie lichteten die Eltern zweier Kinder lächelnd an ihrem Empfangstisch stehend mit einem Glas Champagner ab als auch zusammen turtelnd im Freien.

Instagram / paulakpickard Chris Rutherford mit seinen Kids im April 2021

Instagram / paulakpickard Paula Pickard im Dezember 2020

Instagram / paulakpickard Paula Pickard und Chris Rutherford im Juni 2019

