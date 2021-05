Süße Neuigkeiten von FC-Bayern-Star Kingsley Coleman: Der erfolgreiche, französische Nationalspieler, der seit 2015 für den deutschen Verein in der Bundesliga tätig ist, darf sich jetzt offenbar über weiteren Nachwuchs freuen! Mit süßen Pärchenbildern inklusive Babykugel teilte seine Partnerin Sabrajna den Fans via Social Media am Montagabend die tollen News mit. Der gebürtige Franzose und seine Verlobte erwarten ihr erstes gemeinsames Baby!

"Erst kam die Liebe, dann kamst du. #BabyOnTheWay", schrieb die werdende Mutter zu den professionellen Aufnahmen auf Instagram, die sie und Kingsley ganz in Weiß gekleidet an einem Waldrand zeigen. Die Fans sind wegen der Verkündung ganz aus dem Häuschen und wünschen der jungen Familie nur das Beste. "Glückwünsche an die hübschen werdenden Eltern!" und "Ich bin so glücklich für euch", liest man in den zahlreichen Kommentaren.

Für den Außenstürmer, der bereits zwei Töchter mit Ex-Freundin Sephora Goignan hat, ist es das dritte Kind. Mit Sabrajna ist er bereits seit drei Jahren zusammen, das Paar lernte sich während der Fußball-WM 2018 kennen.

Getty Images Kingsley Coman, Fußballspieler

Instagram / king_coman Kingsley Coman im April 2018

Getty Images Kingsley Coman bei einem Fußballspiel in Amsterdam

