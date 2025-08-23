Elsie Hewitt präsentiert Mini-Babybauch im knappen Bikini

Elsie Hewitt könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein: Das Model erwartet gemeinsam mit Pete Davidson (31) ihr erstes gemeinsames Kind. Wie stolz die werdende Mama ist, macht sie jetzt mit einem Instagram-Beitrag deutlich. Sie veröffentlicht ein kurzes Video, in dem sie ein schwarzes Bandana und einen Bikini trägt – doch nicht das Outfit, sondern ihr kleiner Babybauch zieht alle Aufmerksamkeit auf sich. Im Clip tritt die Britin einen Schritt zurück und umfasst liebevoll ihre wachsende Babykugel. "Mein Kleines", schreibt sie dazu, gefolgt von einem Babybauch-Emoji.

Elsie und Pete machten ihre Babynews vergangenen Monat öffentlich. Dazu teilte die Partnerin des Saturday Night Live-Stars einen süßen Beitrag im Netz: Neben einem Video, das eine Ultraschalluntersuchung zeigt, veröffentlichte sie eine erste Nahaufnahme ihres Babys im Ultraschall sowie einige Pärchenfotos mit dem Comedian. Und auch ihren Humor bewahrte die 29-Jährige – sie kommentierte den Beitrag augenzwinkernd mit den Worten: "Verdammt, jetzt weiß jeder, dass wir Sex hatten."

Aber nicht nur Elsie, auch Pete zeigte sich bereits überglücklich über die Aussicht, Vater zu werden. Der 31-Jährige sprach in der Vergangenheit offen über seinen Kinderwunsch und bekräftigte diesen kürzlich noch einmal in einem Interview mit Extra. "Es ist das Aufregendste überhaupt. Ich kann es kaum erwarten", betonte er und fügte strahlend hinzu: "Ich freue mich einfach so sehr darauf. [...] Ich habe einfach das Gefühl, dass ich endlich an einem Punkt bin, an dem ich bereit dafür bin."

Instagram / elsie Elsie Hewitt, August 2025

Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson, Juli 2025

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson bei der Weltpremiere von "The Pickup" am 27. Juli 2025 in Los Angeles