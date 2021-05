Der US-amerikanische Schauspieler Charles Grodin galt als regelrechtes Multitalent: Er brachte sein Können nicht nur vor der Kamera, sondern unter anderem auch als Komiker und Schriftsteller zum Ausdruck. In dem 90er-Jahre-Film "Ein Hund namens Beethoven" spielte er den Familienvater George Newton – und begeisterte damit zahlreiche Zuschauer. Jetzt müssen sich seine Fans von ihm verabschieden: Charles ist im Alter von 86 Jahren gestorben.

Diese traurige Nachricht verkündete jetzt Charles' Sohn Nicholas Theodore Grodin gegenüber The New York Times. Demnach sei der "Eine Familie namens Beethoven"-Darsteller am heutigen Dienstag im Alter von 86 Jahren in seinem Haus in der US-amerikanischen Stadt Wilton verstorben. Der Schauspieler sei an den Folgen einer Krebserkrankung des Knochenmarks gestorben. Ein offizielles Statement der Familie steht bislang noch aus.

Für sein Talent wurde Charles zu Lebzeiten mit einigen namhaften Auszeichnungen geehrt. Unter anderem erhielt er 1978 einen Emmy für "The Paul Simon Special". Damit nicht genug: 1972 wurde er als "Bester Schauspieler – Musical/Comedy" für seine Darbietung in "The Heartbreak Kid" sogar für einen Golden Globe Award nominiert.

Getty Images Charles Grodin im Dezember 2013 in New York City

Getty Images Charles Grodin, "Ein Hund namens Beethoven"-Star

Getty Images Charles Grodin, US-amerikanischer Schauspieler

