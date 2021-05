Diese Spieler kämpfen für Deutschland um den nächsten EM-Titel! Die Europameisterschaft im Fußball, die um ein Jahr verschoben worden ist, steht in den Startlöchern. Schon im Vorfeld wurde heiß spekuliert, wen Trainer Joachim Löw (61) bei dem Auftaktspiel gegen Frankreich auflaufen lässt. Aufgrund der aktuellen Krisensituation dürfen dieses Mal drei Kicker mehr – also 26 – Teil des Teams sein. Die vorläufige Aufstellung stellte Jogi nun in einer Pressekonferenz vor.

In die Abwehrreihe kehrt ein bewährter Spieler zurück: Mats Hummels (32) wurde eigentlich vor zwei Jahren aussortiert. Doch der Bundestrainer zieht seine Entscheidung nun zurück: "Was wir festgestellt haben in unserer Analyse ist, dass wir in unserer Defensive nicht die gewünschte Stabilität hatten. [...] In einigen Spielen hat uns auch ein bisschen Erfahrung gefehlt", erklärt er im Livestream auf der offiziellen Homepage des DFBs. Genauso holt er Thomas Müller (31) zurück, den er wie Mats zuvor nicht mehr in den Reihen der Nationalspieler gesehen hatte.

Ebenfalls dabei ist Toni Kroos (31) – obwohl erst am Dienstag bekannt geworden war, dass er an Corona erkrankt ist. "Wir gehen davon aus, wenn alles normal verläuft und er irgendwann einen negativen Test hat, dass er zum Turnierstart wieder einsatzbereit und fit ist", schildert Jogi. Marco Reus (31) und Marc-André ter Stegen (29) hatten schon im Vorfeld öffentlich gemacht, dass sie nicht dabei sein würden – Ersterer wolle seinem Körper nach einer kräftezehrenden Saison eine Auszeit gönnen, der Torhüter hingegen muss sich einer Knie-Operation unterziehen.



Tor

Bernd Leno (29)

Manuel Neuer (35)

Kevin Trapp (30)

Abwehr

Matthias Ginter (27)

Robin Gosens

Christian Günter

Marcel Halstenberg

Mats Hummels

Lukas Klostermann (24)

Robin Koch

Antonio Rüdiger

Niklas Süle (25)

Mittelfeld/ Angriff

Emre Can (27)

Serge Gnabry (25)

Leon Goretzka (26)

İlkay Gündoğan (30)

Kai Havertz

Jonas Hofmann

Joshua Kimmich (26)

Toni Kroos

Thomas Müller

Jamal Musiala

Florian Neuhaus

Leroy Sané (25)

Kevin Volland

Timo Werner (25)

Getty Images Bundestrainer Joachim Löw

Getty Images Fußballer Toni Kroos

Getty Images Marco Reus, Mai 2021

