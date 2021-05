Ist dieser Award vielleicht gar nicht so erwünscht? Im Rahmen der alljährlichen About You Awards feiert die Influencer-Szene ihre erfolgreichsten Gesichter. Das Event verspricht jede Menge angesagte Blogger und lässige Styles. Denn die Modemarke About You, die hinter der Preisverleihung steckt, kann sich bei ihren Kollaborationen mit echtem Premiumpersonal wie Lena Gercke (33) schmücken. Am vergangenen Donnerstag fand nach einjähriger Pandemiepause wieder eine Preisverleihung in verschiedenen Kategorien statt – das Ganze konnten die Fans live verfolgen per Web und TV: Doch das Format fiel beim Publikum offenbar durch!

Auf Twitter machten zahlreiche Fans ihrem Frust über die Zeremonie Luft. "Der About You Award ist einfach die Zusammenfassung von allem, was auf Instagram beschissen ist", schrieb ein User. Viele andere Nutzer des Kurznachrichtendienstes stimmten ihm zu. Eine andere Stimme fand zu selbstkritischer Einkehr: "Bei den About You Awards überlege ich noch, ob ich mich für die vergeudeten Minuten schämen soll." Und auch die Auftritte geliebter Stargäste konnten vielen Zuschauern anscheinend nicht über den Abend helfen: "Ich glaube die About You Awards sind das Langweiligste, was ich in den letzten Monaten gesehen habe. Und das alles nur wegen eines Fünf-Minuten-Auftritts von Cro."

"Warum sind die About You Awards jetzt schon cringe?", fragte sich eine Nutzerin, die sich offenbar mehr von dem Event versprochen hatte. Ohnehin deuten die vielen Reaktionen im Netz auf ein großes Interesse am Thema und den Personen hin. Mit ein paar Änderungen im Konzept ließe sich diese Begeisterung womöglich also auch auf die Zeremonie selbst übertragen.

Instagram / lenagercke Lena Gercke, April 2021

Getty Images Das Set der About You Awards 2021

Getty Images Melodie Michelberger, Louisa Dellert, Tarik Tesfu und Riccardo Simonetti, About You Awards 2021

