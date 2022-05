Welcher Webstar ist besonders stylish und welcher Influencer total unterhaltsam? Diese Fragen wurden jetzt wieder im Rahmen der About You Awards beantwortet! Seit 2017 findet die Preisverleihung an europäische Social-Media-Persönlichkeiten jährlich statt. In den vergangenen Jahren räumten Netz-Sternchen wie Caro Daur (27), Sarah Harrison (30), Novalanalove (31) oder Riccardo Simonetti (29) eine Trophäe ab. Sie sind nun die strahlenden Sieger der About You Awards 2022...

Die Preisverleihung fand gestern Abend in Mailand statt. Hier wurden unter anderem die beliebten Elevator Boys ausgezeichnet – und zwar in der Kategorie "Entertainment!" Der hübsche Influencer Nic Kaufmann (21) gewann in der Kategorie "Style". YouTube-Star Leeroy Matata staubte für seine diversen Videos einen Preis in der Kategorie "Empowerment" ab. Der portugiesische Streamer Move Mind, der gerne in Livestreams singt, tanzt und zockt, erntete eine Trophäe in der Kategorie "Live". Be Fernandez wurde als bester "Digital Creator" geehrt. Content Creator Khaby Lame (22) bekam schließlich den Ehrenpreis: "Idol Of The Year"!

Neben den Gewinnern liefen am Donnerstag noch viele weitere Stars über den lilafarbenen Teppich in Italien – darunter auch Topmodel Karolina Kurkova (38). Die Schönheit begeisterte in einem ausgestellten, kurzen Kleid mit Animalprint und schwarzen High Heels. Ihre Kollegin Chiara Ferragni (35) war auch vor Ort.

Getty Images Nic Kaufmann bei den About You Awards 2022 in Milan

Getty Images Leeroy Matata bei den About You Awards 2022 in Milan

Splash News / ActionPress Karolina Kurkova bei den About You Awards 2022

Getty Images Chiara Ferragni bei den About You Awards Europe 2022

