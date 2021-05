Am vergangenen Donnerstagabend wurden nach einem Jahr Pause endlich wieder die About You Awards verliehen. Mit dem begehrten Preis werden die einflussreichsten Influencer und Social-Media-Größen ausgezeichnet. In diesem Jahr gab es bei der Verleihung, moderiert von Jeannine Michaelsen (39), eine große Neuerung: Aufgrund der Pandemie wurde die Veranstaltung erstmals aus fünf deutschen Städten live auf ProSieben übertragen. Und diese Internet-Berühmtheiten haben gewonnen...

Bestsellerautorin Tupoka Ogette gehört zu den bekanntesten Antirassismus-Expertinnen Deutschlands. Die gebürtige Leipzigerin nahm den Preis in der Kategorie "Idol of the Year" entgegen. Seit 2020 spricht sie in ihrem Podcast tupodcast über Rassismus in Alltagssituationen. Den "Special Award" gab es für die italienische Bloggerin Chiara Ferragni (34) – die Fashion-Ikone und erfolgreiche Geschäftsfrau, die von der Modezeitschrift Vogue als erfolgreichste Influencerin der Welt bezeichnet wurde, betreibt den Fashion-Blog "The Blonde Salad".

Den Preis in der Kategorie "Style" erhielt das kreative Multitalent Mogli. Die Designerin, Musikerin und Schauspielerin setzt sich für sogenannte "Fair Fashion", also nachhaltige Mode ein. Die Kategorie "Business" entschied Designer Achraf Ait Bouzalim für sich. Der erfolgreiche Geschäftsmann gründete das Streetwear-Label 6PM, mit dem er auf Instagram sehr erfolgreich ist. "Leute, vor vier Jahren kannte uns keiner und jetzt stehen wir hier! Dieser Award gehört uns allen!", freute er sich in seiner Story. Die Schwimmsportlerin Yusra Mardini (23), die 2015 während der Flüchtlingskrise aus Syrien nach Deutschland floh, durfte sich über die Trophäe in der Kategorie "Sports" freuen.

Das sind alle Preisträger der About You Awards 2021 im Überblick:

"Idol of the Year"

Tupoka Ogette, Antirassismus-Trainerin, Bürgerrechtlerin, Autorin, Host des Podcast "tupodcast"

"Special Award"

Chiara Ferragni, italienische Unternehmerin, Bloggerin

"Sports"

Yusra Mardini, syrische Schwimmsportlerin, Teilnehmerin der Olympischen Sommerspiele 2016 für das Team Refugee Olympic Athletes, spricht auf Social Media über Erfahrungen als Geflüchtete

"Digital Art"

Josephine Rais, Illustratorin und Designerin, behandelt Themen wie Diversität und den Einfluss von Social Media

"Empowerment"

Tarik Tesfu, Host des Podcast "Tratsch und Tacheles", YouTuber, adressiert Rassismus, Feminismus und Religion

"Business"

Achraf, Designer, Gründer des Labels 6PM

"Style"

Mogli, Sängerin und Songwriterin

Instagram / chiaraferragni Unternehmerin Chiara Ferragni

Instagram / yusramardini Yusra Mardini, syrische Schwimmportlerin

Getty Images Musikerin Mogli

