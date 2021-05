Adair Curtis und Jason Bolden sind im Elternglück! Erst Anfang des Monats gingen die "Styling Hollywood"-Stars mit der tollen Nachricht an die Öffentlichkeit: Der sehnlichste Wunsch des homosexuellen Paares geht endlich in Erfüllung – Adair und Jason bekommen per Leihmutterschaft ein Baby. Nun sind die beiden Männer nicht mehr länger zu zweit: Ihr Nachwuchs hat das Licht der Welt erblickt.

Das teilten die Papis überglücklich auf Instagram mit. "Arrow Fox. Seit gestern gibst du den Worten Freude und Schutz eine neue Bedeutung. Zwei Wochen zu früh, aber genau zur richtigen Zeit", schrieb Adair zu einem ersten Familienbild. Damit ist auch bestätigt, dass die beiden Männer einen Sohn bekommen haben. Der Kleine hat sogar schon seinen eigenen Instagram-Account – auf seinem winzigen Köpfchen ist sein Profil verlinkt.

Jason veröffentlichte dasselbe Bild auf seiner Seite. "Das größte Geschenk überhaupt! Deine Väter sind schon jetzt ganz besessen von dir", teilte die TV-Bekanntheit mit. Auch die Fans der Reality-TV-Stars freuen sich mit. In den Kommentaren richteten sie zahlreiche liebevolle Worte an die Neu-Eltern.

Anzeige

Instagram / adair_curtis Jason Bolden und Adair Curtis, März 2021

Anzeige

Instagram / jasonbolden Adair Curtis und Jason Bolden im April 2021

Anzeige

Instagram / adair_curtis Adair Curtis und Jason Bolden, Reality-TV-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de