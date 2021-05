Süße Baby-News von Jason Bolden und Adair Curtis! In der Netflix-Serie "Styling Hollywood" dokumentieren die beiden Männer seit 2019 ihr Leben als homosexuelles Paar – auch ihr Kinderwunsch ist darin immer wieder Thema. Nach acht Jahren Ehe geht der Traum des Promi-Stylisten und des Innenarchitekten nun endlich in Erfüllung – Jason und Adair werden Eltern! In diesem Sommer soll ihr erstes Baby per Leihmutterschaft das Licht der Welt erblicken.

"Es fühlt sich immer noch so an, als würden wir träumen", teilte Adair im People-Interview die Freude des Paares über die Schwangerschaft mit. Schon jetzt können er und Jason es kaum erwarten, ihr Kind endlich im Arm zu halten. "Der Tag, an dem wir unser Baby kennenlernen dürfen, steht kurz bevor und wir sind begeistert", schwärmte der Reality-TV-Star weiter.

Die beiden wissen schon lange, dass sie eine Familie gründen möchten – die Reise zu ihrem Glück sei jedoch lang gewesen. "Wir haben uns bei mehreren Agenturen nach einer Adoption erkundigt, bevor wir das Gefühl hatten, dass eine Leihmutterschaft der richtige Weg für uns ist", erklärte Adair.

Instagram / adair_curtis Jason Bolden und Adair Curtis, März 2021

Instagram / jasonbolden Adair Curtis und Jason Bolden, bekannt aus "Styling Hollywood"

Instagram / adair_curtis Adair Curtis und Jason Bolden, Reality-TV-Stars

