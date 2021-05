Hat James Woods (74) seiner Freundin wirklich einen Heiratsantrag gemacht? Seit knapp fünf Jahren geht der Schauspieler mit der Schriftstellerin Sara Miller gemeinsam durchs Leben. Wie glücklich er mit ihr ist, macht er regelmäßig im Netz deutlich. Ein Foto seiner Liebsten sorgte vor rund einem Monat jedoch ziemlich für Aufsehen: Sara präsentierte sich mit einem dicken Klunker am Finger. Ob es sich dabei um einen Verlobungsring handelte, ist bislang unklar. Nun scheinen sich die Hinweise diesbezüglich aber zu verdichten!

Fotografen lichteten James und Sara am Montag bei einem Spaziergang in Los Angeles ab. Auf einem Bild hält der 74-Jährige die linke Hand seiner weniger als halb so alten Freundin ziemlich auffällig in die Kamera. Darauf ist deutlich zu erkennen, dass Sara am Ringfinger wieder ein und denselben Diamantring wie auf dem Instagram-Schnappschuss vor wenigen Wochen trägt. Zu einer vermeintlichen Verlobung haben sich die beiden bislang aber noch nicht geäußert.

Wenn das Paar tatsächlich eine Hochzeit plant, wäre es für James die dritte Ehe. Der "Scary Movie 2"-Darsteller war von 1980 bis 1983 mit der Kostümbildnerin Kathryn Morrison und von 1989 bis 1990 mit der Schauspielerin Sarah Owen verheiratet.

Instagram / realjameswoods James Woods' Partnerin Sara

MEGA James Woods im Mai 2021 in Beverly Hills

Getty Images James Woods, Schauspieler

