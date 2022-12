Hat James Woods etwa endlich seine Freundin Sara geheiratet?

Haben James Woods (75) und Sara Miller schon Nägel mit Köpfen gemacht? Seit mittlerweile sechs Jahren ist der Schauspieler nun schon mit seiner Partnerin glücklich. Im Mai 2021 wurden dann spekuliert, dass der US-Amerikaner um die Hand der Fotografin angehalten hat – Auslöser war ein Diamantring am Finger der 33-Jährigen. Nun wird spekuliert, dass James und Sara auch längst schon Mann und Frau sind!

Am vergangenen Mittwoch wurden der "Es war einmal in Amerika"-Darsteller und seine Liebste von einigen Paparazzi bei einem gemeinsamen Spaziergang abgelichtet. In einem lässigen Look bestehend aus einer braunen Lederjacke, unter der er ein schwarzes Shirt trug, lief der 75-Jährige durch die Straßen von Los Angeles. Sara hingegen begeisterte in einer Leggings-Jacken-Kombi, die sie mit einer roten Mütze und einer Sonnenbrille vervollständigte. Eine Sache fiel bei ihren Looks allerdings besonders ins Auge: Während die brünette Beauty ihre linke Hand geschickt versteckt hielt, glänzte an James' Finger ein auffälliger Goldring!

Sind der Oscar-nominierte Schauspieler und seine Freundin also längst den Bund der Ehe eingegangen? Die Indizien sprechen zumindest dafür. So hatte James Anfang November auf seinem Instagram-Account bereits unter einem Pärchen-Pic geschrieben: "Alle Mitarbeiter von Musso's sind so fantastische Menschen. Sie brachten uns Champagner, weil sie uns seit unserer Hochzeit nicht mehr gesehen hatten. So nette Leute!".

APEX / MEGA Sara Miller und James Woods im Dezember 2022

APEX / MEGA James Woods' angeblicher Ehering

Instagram / realjameswoods James Woods und Sara Miller im November 2022

