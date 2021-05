Heute entließ Petra Gerster (66) das ZDF-Publikum zum letzten Mal nach den "heute"-Nachrichten in den Abend. Eigentlich wollte sich die Moderatorin bereits im November 2020 in den Ruhestand verabschieden und ihren Vertrag auslaufen lassen. Doch in beidseitigem Einverständnis hatte der Sender diesen Abschied noch etwas hinausgezögert. Nun war es aber doch so weit: Nach über 30 Jahren beim ZDF moderierte die Journalistin jetzt ihre letzte "heute"-Sendung.

"Das war's für mich", verkündete Petra nach den vorgetragenen Nachrichten und verabschiedete sich emotional von ihren Zuschauern. "Fast 23 Jahre lang durfte ich Sie an dieser Stelle mit den Nachrichten des Tages versorgen. Heute zum letzten Mal", kündigte sie an. Anschließend bedankte sie sich bei ihrem treuen Publikum und beendete die Sendung mit den Worten: "Lebbe geht weider." Auch der Sender drückte seine Dankbarkeit gegenüber seiner langjährigen Mitarbeiterin aus, indem er einen filmischen Zusammenschnitt ihrer Karriere zeigte.

Für ihren wohlverdienten Ruhestand hat die 66-Jährige sogar schon eifrig Pläne geschmiedet. "Mit meinem Mann wieder ein Buch schreiben, danach kommt ein Welpe ins Haus", verriet sie der Augsburger Allgemeinen. Ob sie sich einen Schnauzer, einen Terrier oder doch wieder einen Mischling zulegen wollen, werde noch eifrig mit ihrem Partner Christian Nürnberger, ebenfalls Journalist, diskutiert.

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Petra Gerster bei "ML Mona Lisa" 1997

Anzeige

Getty Images Petra Gerster, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Christian Nürnberger und Petra Gerster beim Bayerischen Filmpreis in München, 2008

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de