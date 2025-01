Ehemalige "heute"-Moderatorin Petra Gerster ist Oma geworden

Vor fast vier Jahren stand Petra Gerster (69) das letzte Mal als "heute"-Moderatorin für das ZDF vor der Kamera. Mittlerweile genießt sie ihr Leben abseits der Kameras – und darf sich auf die kommenden Jahre als Oma freuen. Gegenüber Bild am Sonntag bestätigt sie nämlich: "Ich bin gerade Großmutter geworden. Das ist das schönste Geschenk, das das Leben mir zum 70. Geburtstag machen kann." Ihren Ehrentag feiert sie nämlich am 25. Januar. Obwohl sie auch zugibt, dass sie sich nicht gut an dieses stolze Alter gewöhnen kann. Allerdings sei sie sich bewusst, dass "man bisher Glück gehabt hat", wenn man gesund und munter alt werden darf.

Nach zwei Jahrzehnten im selben Job ließ die Zeit vor der Kamera Petra nicht einfach so los. Einige Zeit wurde sie von Albträumen heimgesucht, in denen sie unvorbereitet, ungeschminkt und ohne korrekte Garderobe die Nachrichten ansagen soll. Heutzutage hat sie ihren Abschied etwas anders in Erinnerung. Durch die Pandemie musste jeder im Team isoliert arbeiten. "Da fiel es mir am Ende nicht so schwer, loszulassen", erklärt Petra im Interview und gibt zu, die Show heute nicht mehr zu vermissen. "Ich habe in 23 Jahren genug Nachrichten von Krieg, Terror und Tod in die Wohnzimmer gebracht", erzählt sie.

In ihrer letzten Folge durfte Petra auch einige Abschiedsworte an das Publikum richten. "Das war's für mich. Fast 23 Jahre lang durfte ich Sie an dieser Stelle mit den Nachrichten des Tages versorgen. Heute zum letzten Mal. Das Leben geht weiter", hatte sie damals gemeint. Die "heute"-Show hat sie natürlich in kompetente Hände übergeben. Jana Pareigis (43) hat ihren Platz übernommen und moderiert an der Seite von Barbara Hahlweg und Mitri Sirin, der Christian Sievers im selben Jahr abgelöst hat, die Sendung.

Getty Images Petra Gerster, 2006

Getty Images Jana Pareigis, Moderatorin

