Musste Günther Jauch (64) heute eine Niederlage einstecken? In den vergangenen drei Ausgaben der Sendung 5 gegen Jauch konnte sich der Quizmaster gegen seine prominenten Gegner durchsetzen und die Show als Gewinner verlassen. Heute stellten sich Gil Ofarim (38), Jana Ina Zarrella (44), Martin Klempnow (47), Sonja Zietlow (53) und Jan Köppen (38) der Herausforderung, den Moderator zu besiegen. Doch haben sie das auch geschafft?

In den insgesamt zwölf Challenges ging es für Günther und das fünfköpfige Rateteam unter anderem darum, Geld zu zählen und Vornamen nach der Beliebtheit zu ordnen. Kurz vor der letzten Runde hatten die Promis eine Summe in Höhe von 22.800 Euro erspielt – ihr Gegner kam auf 25.300 Euro. Davon konnten sie einen beliebigen Teil einsetzen und im Falle einer richtigen Antwort verdoppeln. Im Falle einer falschen Antwort ging dieser Teil jedoch verloren. Das traf zwar bei beiden Teams zu – da Günther Jauch jedoch fast sein ganzes erspieltes Geld eingesetzt hatte und die Promis nur einen Bruchteil, gingen Jana Ina, Sonja und Co. am Ende als Sieger hervor!

Das Highlight des Abends war in den Augen vieler Zuschauer aber Oliver Pochers (43) Poledance-Einlage. Als der peruanische Tänzer Antonny Silva Gamboa zu Gast war, versuchte sich der Moderator der Sendung in einem sexy Outfit kurzerhand selbst an der Stange. "Pocher in Stripper-Montur. RTL-Qualitätscontent, der mir Life gibt", amüsierte sich ein Fan auf Twitter.

TVNOW / Stefan Gregorowius Gil Ofarim, Sonja Zietlow und Poledancerin Janina Robertz bei "5 gegen Jauch"

TVNOW / Stefan Gregorowius Jan Köppen, Moderator

TVNOW / Stefan Gregorowius Oliver Pocher bei "5 gegen Jauch"

