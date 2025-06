Krise mit Gil: Verena Ofarim hat Selbstvertrauen gewonnen

Verena Ofarim blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück: Nach der Trennung von ihrem damaligen Ehemann, dem Musiker Gil Ofarim (42), im Jahr 2017 stand die Autorin vor einer der wohl schwierigsten Phasen ihres Lebens. Heute, acht Jahre nach dem Ehe-Aus, spricht Verena gegenüber Promiflash über die Lektionen, die sie aus dieser Krise mitgenommen hat. Das Ende ihrer Ehe sei ein Wendepunkt in ihrem Leben gewesen. "Ich habe gelernt, meiner Intuition wieder zu vertrauen. Dass wahres Vertrauen nicht bedeutet, keine Angst zu haben – sondern weiterzugehen, auch wenn sie da ist", erklärte sie.

Besonders wertvoll seien für sie die "Tools" gewesen, die sie während dieser Zeit für sich entdeckt habe. Ehrliche Gespräche, das Schreiben, Momente der Stille, körperliche Bewegung und Atemübungen hätten ihr geholfen, die Herausforderungen der vergangenen Jahre zu bewältigen. Verena zeigte sich beeindruckt von der Kraft, die ihrer Meinung nach in persönlicher Transformation liegt: "Die Erkenntnis, dass Veränderung möglich ist – wenn wir bereit sind, wirklich hinzuschauen." Damit unterstrich sie, wie wichtig es ist, sich auch den unbequemen Wahrheiten im Leben zu stellen.

Die Ehe mit Gil, die 2007 begann und ein Jahrzehnt andauerte, hatte Verena in der Öffentlichkeit viel Aufmerksamkeit eingebracht. Rückblickend erzählte die Bekanntheit, dass das Jahr 2017 von tiefgreifenden Umbrüchen geprägt war. Die Autorin musste nicht nur das Ende ihrer Ehe verkraften, sondern auch eine schwere Zeit durchstehen, in der ihr sogar vorübergehend das Zusammenleben mit ihren Kindern untersagt wurde. "2017 war für mich ein Jahr des Zerbrechens. Träume und Hoffnungen, an die ich lange geglaubt hatte, sind in sich zusammengefallen. Mir wurde viel genommen, und ich habe mich lange wie eine Gejagte gefühlt", erinnerte sich Verena im Gespräch mit Bild.

Hannes Magerstaedt/Getty Images Gil und Verena Ofarim

Getty Images Verena Ofarim im Januar 2019 in München

Hannes Magerstaedt/Getty Images Verena und Gil Ofarim beim E! Entertainment Launch in München