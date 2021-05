Oliver Pocher (43) ist sich für keinen Quatsch zu schade! Der bekannte Comedian moderiert seit Jahren die Ratesendung 5 gegen Jauch. Neben kniffligen Fragen und grübelnden Promis gibt es dabei stets auch jede Menge Showeinlagen für die Zuschauer. Gerade erst war der peruanische Poldancer Antonny Silva Gamboa zu Gast – und Oli entschied sich kurzerhand, auch mal eben einen Poledance hinzulegen.

“Ich habe viel Kraft und ich bin sehr beweglich”, verkündete Oli euphorisch und machte sich nur leicht bekleidet an seine Showeinlage an der Stange – zur großen Belustigung aller Zuschauer! Auf der Plattform Twitter würdigte ein User den unterhaltsamen Show-Act und schrieb: "Pocher in Stripper-Montur. RTL Qualitäts-Content, der mir Life gibt." Ein anderer kommentierte Olis Bemühungen belustigt mit einem: "Erotischer wird's heute nicht mehr."

Olis Tanz scheint für das Publikum jedoch noch weit mehr zu sein als nur eine "erotische Belustigung", wie ein weiterer User diesen betitelte. "Diese Show steht und fällt mit Oliver Pocher! Ohne ihn würde ich nicht gucken", offenbarte ein Zuschauer auf der Plattform. Dass der 43-Jährige "jeden Mist" mitmacht, scheint bei Fans der Sendung also stets gut anzukommen.

TVNOW / Stefan Gregorowius Oliver Pocher bei "5 gegen Jauch"

